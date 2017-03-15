Хедира: увидимся в 1/4 финала ЛЧ, бьянконери. У «Юве» большие цели в этом сезоне

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира после победы над «Порту» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал выход команды в четвертьфинал, отметив, что у «старой синьоры» большие цели в этом сезоне.
«Увидимся в четвертьфинале, бьянконери. У «Ювентуса» в этом сезоне большие цели и мечты. Давайте оставаться сосредоточенными», — написал Хедира в своём «твиттере».
«Ювентус» лидирует в чемпионате Италии и находится в шаге от выхода в финал Кубка страны. В первом полуфинальном матче туринцы обыграли «Наполи» — 3:1.