Неймар поддержал бразильцев из «ПСЖ» после матча Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Неймар не остался равнодушным к переживаниям бразильских футболистов «ПСЖ» после разгромного поражения от каталонской команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 1:6. Между тем в первой игре на своём поле парижане добились убедительной победы со счётом 4:0.
Как сообщает UOL, Неймар после второй игры посылает СМС-сообщения бразильцам «ПСЖ», стараясь психологически поддержать их после пережитого шока. Кроме того, он принёс извинения защитнику Маркиньосу за то, что при счёте 3:1 ударил его сзади по ногам.
После игры Неймар беседовал с Маркиньосом и Тьяго Силвой, которые вызваны в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира с национальными командами Уругвая и Парагвая 23 и 28 марта соответственно. Неймара беспокоит также и то, не отразится ли психологическое состояние этих игроков на игре национальной команды.