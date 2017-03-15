Барнс: Старридж — фантастический игрок, надеюсь, он останется в «Ливерпуле»

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Джон Барнс выразил надежду на то, что нападающий Дэниел Старридж останется в команде. Английский форвард неоднократно подвергался критике по ходу сезона-2016/17, а экс-игрок мерсисайдцев Джейми Каррагер заявил, что, когда Старридж на поле, «Ливерпуль» будто играет вдесятером.
«Старридж является фантастическим футболистом. Куда бы он мог перейти? Во-первых, кто-то должен сделать предложение по нему, кто-то должен потянуть его зарплату. Поэтому надеюсь, что Старридж останется в «Ливерпуле», наберёт форму и будет показывать хорошую игру», — цитирует Барнса Mirror.
В нынешнем сезоне Дэниел Старридж принял участие в 14 матчах АПЛ и забил 2 гола. Последний раз нападающий забивал 2 января, в матче 20-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (2:2). В начале февраля Старридж получил травму и на поле в матчах АПЛ больше не выходил.