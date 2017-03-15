Касильяс: я хочу продолжить карьеру в «Порту»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс хотел бы остаться в своём нынешнем клубе. Об этом бывший страж ворот мадридского «Реала» сказал после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Играя на выезде, португальская команда потерпела поражение со счётом 0:1 и распрощалась с турниром. После игры представители СМИ поинтересовались будущим Касильяса в «Порту».
«Моё будущее в «Порту»? Сейчас не время говорить об этом, нам нужно сосредоточиться на матчах чемпионата Португалии. Однако не буду скрывать, что я хочу продолжить карьеру в «Порту». Мне очень нравится в этом клубе», — цитирует Касильяса AS.
Касильяс пополнил ряды «Порту» перед стартом предыдущего сезона, подписав контракт на два года с возможностью его пролонгации ещё на один сезон.