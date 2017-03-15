Шведский клуб после матча «Барселона» — «ПСЖ» решил наказывать за симуляцию

Шведский клуб «Остерс» принял решение наказывать своих футболистов, которые будут симулировать на поле с целью получить выгоду для своей команды. Такое решение руководство команды приняло после матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» (6:1), в котором, по их мнению, нападающий каталонского клуба Луис Суарес совершил «нырок» в штрафной площади, за что судья назначил пенальти в ворота французов.
«Это решение не было принято именно сейчас, но оно созрело в контексте матча „Барселоны“. Несмотря на то что мы живём в разных мирах, мы все играем в одну игру. И мы не хотим, чтобы мы побеждали таким образом», — цитирует Aftonbladet директора «Остерса» Йохана Линдберга.