Бейи: все игроки «МЮ» знают, насколько важно пройти «Ростов» в Лиге Европы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи поделился ожиданиями от ответного домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова», который состоится 16 марта. В первом матче в России команды сыграли вничью со счётом 1:1.
«На «Олд Траффорд» наши болельщики являются 12-м игроком. Они поддерживают нас до хрипа. Здорово, что судьба противостояния будет решаться на нашем поле, поскольку мы постараемся победить и порадовать своих болельщиков. Все в команде знают, как важно выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Это значит для нас очень многое. Всегда стремимся к наилучшему уровню своих выступлений. В прошлом сезоне мне с «Вильярреалом» удалось добраться до полуфинала, но этого было недостаточно. Сейчас нужно сфокусироваться на матче с «Ростовом», а потом посмотрим, что будет дальше», — цитирует Байи пресс-служба клуба.
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