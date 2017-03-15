«Ростов»: сделаем всё возможное, чтобы поле было готово к «Краснодару»

Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян рассказал о подготовке поля стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону к матчу 21-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
Сегодня стало известно, что комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием наложила запрет на проведение матчей первенства на стадионе «Олимп-2». Запрет наложен до устранения выявленных недостатков и приведения полей в соответствие установленным требованиям регламентирующих документов.
«Агрономы «Ростова» сделают всё возможное, чтобы к матчу с «Краснодаром» поле на «Олимпе-2» было готово к матчу», – сказал Бодылевский.