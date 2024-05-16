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Экс-форвард «Спартака» Давыдов отреагировал на назначение Станковича

Экс-форвард «Спартака» Давыдов отреагировал на назначение Станковича
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Бывший футболист московского «Спартака» Денис Давыдов отреагировал на назначение сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

«Можно ли назвать Станковича тренером, который приведёт «Спартак» к чемпионству? Уверен, что да. Я уже говорил, что «Спартак» в следующем сезоне станет чемпионом. Я уверен, что это тот тренер, который нужен команде. Игроки будут к нему тянуться и дополнять друг друга. Отличный выбор «Спартака», будет очень интересно. Вперёд, «Спартак»!» — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

С лета минувшего года Станкович работал в «Ференцвароше». Он дошёл с ним до плей-офф Лиги конференций, а месяц назад клуб из Будапешта досрочно стал чемпионом Венгрии.

Из «Ференцвароша» в «Спартак» переходят помощники Станковича. Это сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

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