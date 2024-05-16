Орещук высказался о возможной замене Федотова Игнашевичем в ЦСКА

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о возможной замене главного тренера ЦСКА Владимира Федотова наставником «Балтики» Сергеем Игнашевичем.

«Это же не я решаю, а руководство ЦСКА. Федотов в прошлом году выиграл Кубок и занял второе место, а Игнашевич идёт в зоне вылета в чемпионате России. Сергей же работает не так долго. Всему своё время. Но он отличный тренер – это факт. Культурный и интеллигентный специалист, футболисты его уважают. Тренировочный процесс поставлен очень здорово. О Федотове тоже ничего плохого сказать не могу, знаком с ним больше двадцати лет. Мне трудно говорить, кто лучше, а кто хуже. Но такие тренеры, как Федотов и Игнашевич, должны быть всегда востребованы», — приводит слова Орещука «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что действующий тренер армейцев Федотов возглавит по окончании сезона казанский «Рубин», в то время как ЦСКА пригласит Игнашевича.