Нападающий «Байера» Брандт близок к переходу в «Баварию»

Нападающий леверкузенского «Байера» Юлиан Брандт близок к переходу в мюнхенскую «Баварию», передаёт Sport Bild.
Согласно информации источника, переговорный процесс между немецким грандом и футболистом достаточно продвинулся. Недавно бывший футблист мюнхенцев Лотар Маттеус рекомендовал клубу приобрести Брандта. Между тем руководство и тренерский штаб «Байера» не хотят расставаться со своим игроком.
По итогам 24 туров чемпионата Германии Брандт принял участие в 23 матчах, став автором двух голов и шести результативных передач.