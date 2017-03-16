Крамер не намерен переходить в чемпионат Италии

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Кристоф Крамер отметил, что смена клубной прописки не входит в его планы. В последнее время СМИ сообщали, что в его услугах заинтересованы «Милан» и «Наполи».
«Да, в Италии интересуются мной, однако конкретных предложений я не получал. Но вне зависимости от всего я твёрдо намерен остаться в «Боруссии». Это совершенно очевидно», — приводит слова Крамера Kicker.
По итогам 24 туров чемпионата Германии Крамер принял участие в 21 матче, став автором 3 результативных передач.