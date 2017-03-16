Рыжков: мог подписать контракт с «Миланом», но «Спартак» сразу отклонил запрос

Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Рыжков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову рассказал, что во время выступления за «Спартак» мог перейти в «Милан», но красно-белые отклонили запрос итальянского клуба.
«Мы на молодёжном турнире обыграли их команду с крупным счётом. Итальянские селекционеры заинтересовались, предложили подписать контракт с основой и играть за дубль. «Спартак» сразу отклонил запрос «Милана» и предложил переподписать контракт. У меня, по сути, и выбора-то не было», — поведал Рыжков.
Полную версию эксклюзивного интервью с Владиславом Рыжковым читайте на „Чемпионате“ в ближайшее время.