Руководство «Гамбурга» даже думать не хочет о том, что команда может не сохранить прописку в Бундеслиге. Об этом сказал исполнительный директор ганзейского клуба Гериберт Бруххаген.
«Для «Гамбурга» вылет из Бундеслиги был бы катастрофой. Тогда мы понесли бы огромные убытки. Правда, мы и в этом случае смогли бы решить проблемы, но это далось бы нам намного труднее», — приводит слова Бруххагена Hamburger Abendblatt.
По итогам 24 туров чемпионата Германии «Гамбург» заработал 26 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.