Болельщикам рекомендуют прибыть за 3-4 часа до начала матча Россия — Бельгия

Администрация Краснодарского края опубликовала памятку для болельщиков, которые планируют посетить товарищеский матч между сборными России и Бельгии. Встреча состоится 28 марта в Сочи, начало — в 19:00 мск.
Для более комфортного участия в мероприятии болельщикам рекомендовано прибывать в район расположения стадиона «Фишт» заблаговременно, за три-четыре часа до начала матча, пользоваться услугами общественного транспорта, электропоездами «Ласточка» и такси, а также заранее определиться с парковкой автомобиля.
«Не брать с собой запрещённых при проведении массовых мероприятий вещей, в том числе громоздких предметов, оружия, огнеопасных и пиротехнических изделий, дымовых шашек, газовых баллонов, бутылок, чашек, а также упаковок ТЕТРАПАК, алкогольных напитков любого рода», — говорится на сайте администрации Краснодарского края.