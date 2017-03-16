Гаджиев: админресурс «Зенита» позволяет продавливать выгодные для него решения

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев, комментируя домашнюю победу над «Зенитом» (1:0) в 19-м туре РФПЛ, отметил, что петербургской команде не следует искать причины поражения в судействе. После встречи главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу остался недоволен работой арбитра Евгения Турбина.
«Зенит» — мощный клуб, его административный ресурс позволяет продавливать выгодные для него решения. Так, собственно, ведут себя все элитные клубы, вокруг которых всегда много подобного рода страстей. Даже при событиях, казалось бы, ординарных. Случись подобное у ворот «Зенита», был бы другой разговор. Подумайте: в аналогичных ситуациях — к примеру, в матчах с «Уфой», «Краснодаром», «Тереком», «Ростовом», «Рубином», командами с серьёзными амбициями, успешно играющими в турнире РФПЛ, вы могли бы услышать или увидеть на ТВ-картинке хотя бы половину сказанного, показанного?
Можно перечислить массу случаев далёкого и совсем недавнего прошлого, когда судейские ошибки были по-настоящему вопиющими, но это не вызывало такого резонанса, как сейчас. Например, когда «Шинник» вылетал из Премьер-Лиги, было признано, что в девяти играх арбитры совершали результативные ошибки против этой команды. Но такой шумихи ведь не было! Или ситуация, когда я руководил «Крыльями»…
Халк, симулируя, падает за метр до штрафной, а судья назначает пенальти. Не штрафной — это была бы просто судейская ошибка, не вызывающая аллергию, — а пенальти. Пенальти, понимаете?! Слишком, верно? Скажите, могли бы дать аналогичный пенальти в ворота другой команды? Разумеется, нет! Этот вопрос я как раз и задал после игры одному из репортёров на флеш-интервью. Ответа не получил. Тоже нормально — молчание ведь знак согласия», — сказал Гаджиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Гринчику.
Полностью интервью с Гаджи Гаджиевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.