Гризманн: в «Атлетико» уверены, что Облак — лучший голкипер мира

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн после матча Лиги чемпионов с «Байером» назвал своего одноклубника Яна Облака лучшим вратарём мира. Словенский голкипер помог своей команде отстоять безголевую ничью в ответном матче 1/8 финала, которая позволила «матрасникам» пройти в следующий этап турнира.
Ян Облак совершил потрясающий тройной сейв во втором тайме, отразив удары Юлиана Брандта и -дважды — Кевина Фолланда. «Именно после таких сейвов наша команда уверена, что Облак — лучший голкипер мира. Он доказывает это в каждом матче», — сказал после игры Гризманн.
Сам герой эпизода скромно оценил свои заслуги. «Я не знаю, всё происходило слишком быстро. Иногда бывает, что бьют трижды подряд, и всё равно ничего не залетает. Одно могу сказать — рад, что так получилось», — прокомментировал свой сэйв Ян Облак.
Словенский вратарь «Атлетико» недавно вернулся после перерыва, связанного с полученной травмой. В первом матче с «Байером» (4:2) ворота мадридского клуба защищал Мигель Анхель Мойя.
Видео тройного сейва Облака можно посмотреть в «Твиттере».