Стадион «Кубань» пройдёт модернизацию к чемпионату мира — 2018

Краснодарский стадион «Кубань» пройдёт модернизацию в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Летом 2018 года арена станет тренировочной базой для команд — участниц мирового первенства.
«Сейчас первоочередная задача — подготовить стадион „Кубань“ к чемпионату мира. Для приведения тренировочной площадки в соответствие необходимым требованиям на стадионе будет заменён газон, обновлено освещение игрового поля, расширены зоны разминки, реконструированы подтрибунные помещения. Других работ по изменению конструкции стадиона пока не планируется», — цитирует Кондратьева Welcome2018.