Дешам впервые вызвал Мбаппе, Менди, Толиссо и Товена в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал фамилии футболистов, которые будут готовиться к ближайшим международным матчам. Французы 25 марта в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года сыграют с Люксембургом, а спустя три дня проведут товарищеский матч против Испании.
В сборную Франции впервые вызван 18-летний нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, ранее вызывавшийся только в юношеские сборные Франции до 17 и 19 лет. Также впервые футболку национальной сборной наденут 22-летний защитник «Монако» Бенжамен Менди, 22-летний полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо и 24-летний хавбек «Марселя» Флорьян Товен.
Полностью состав сборной Франции выглядит следующим образом:
Вратари: Уго Льорис, Бенуа Костиль, Альфонс Ареола.
Защитники: Лейвин Курзава, Бенжамен Менди, Лоран Косельни, Адиль Рами, Самуэль Юмтити, Преснел Кимпембе, Бакари Санья, Джибриль Сидибе.
Полузащитники: Блез Матюиди, Н’Голо Канте, Адриен Рабио, Поль Погба, Димитри Пайет, Корентин Толиссо, Тома Лемар, Флорьян Товен.
Нападающие: Оливье Жиру, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Кевин Гамейро, Килиан Мбаппе.
Сборная Франции в отборе на ЧМ-2018 лидирует в группе А, набрав 10 очков из 12 возможных.