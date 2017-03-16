Источник: «Спартак» заинтересован в приобретении хавбека «Црвены Звезды» Канга

Бывший полузащитник «Ростова» Гуэлор Канга, ныне выступающий за «Црвену Звезду», находится в сфере интересов «Спартака», сообщает supersport365.
По данным источника, руководство «Спартака» будет пытаться достичь соглашения с представителями «Црвены Звезды» по трансферу 26-летнего футболиста во время визита красно-белых в Сербию. Напомним, что 25 марта команды проведут товарищеский матч в Белграде.
Контракт габонского хавбека с «Црвеной Звездой» рассчитан до 2018 года. Зимой сербский клуб отклонил предложение по Канга в размере € 2 млн. Издание полагает, что «Спартаку» придётся предложить намного лучшие условия, если московский клуб хочет видеть полузащитника в своих рядах.
Канга выступал за «Ростов» с 2013 по 2016 год, а в «Црвену Звезду» перешёл в июле прошлого года.