Стартовал пятый сезон международного проекта «Газпрома» «Футбол для дружбы»

«Газпром» объявил о старте пятого сезона Международного детского социального проекта «Футбол для дружбы», который пройдёт в Санкт-Петербурге с 26 июня по 3 июля.
Количество стран-участниц увеличилось в два раза — с 32 до 64. Впервые в «Футболе для дружбы» примут участие дети из Мексики и США. Таким образом, проект объединил юных футболистов четырёх континентов — Африки, Евразии, Северной Америки и Южной Америки. Пятый сезон пройдёт в новом формате. Вместо команд, представлявших футбольные клубы разных стран, молодые футболисты будут объединены в восемь интернациональных сборных — Сборных Дружбы.
Сегодня в ходе открытой жеребьёвки был определён страновой состав сборных, а также игровые позиции для представителей стран-участниц. Индивидуальный отбор игроков пройдёт в рамках «Эстафеты дружбы». Международный организационный комитет проекта «Футбол для дружбы» совместно с национальными федерациями футбола выберут юных футболистов, которые будут представлять свои страны в 2017 году. Команды по восемь человек будут сформированы из мальчиков и девочек, в том числе с ограниченными возможностями, в возрасте 12-14 лет.
Жеребьёвка прошла в режиме интернет-конференции. В церемонии участвовали юные тренеры Сборных Дружбы: Михаил Бабич (16 лет, Россия), Рене Ламперт (15 лет, Словения), Стефан Максимович (15 лет, Сербия), Фелипе Соарес (17 лет, Португалия), Чарли Суи (12 лет, Китай), Эльвира Херцог (16 лет, Швейцария), Игорь Хритсюк (14 лет, Украина) и Брендон Шабани (15 лет, Великобритания), а также представитель Международного пресс-центра проекта Лилия Матсумото (15 лет, Япония).
1 июля в Санкт-Петербурге состоится международный чемпионат по футболу для дружбы, в рамках которого на поле выйдут команды, состоящие из юных игроков разных национальностей, пола и физических возможностей. 2 июля пройдёт пятый международный форум «Футбол для дружбы», на котором дети вместе со знаменитыми футболистами и журналистами обсудят вопросы продвижения ценностей проекта в разных странах.
В завершение пятого сезона проекта «Футбол для дружбы» участники форума посетят финальный матч Кубка конфедераций—2017 на стадионе «Санкт-Петербург Арена».