«Ростов» принёс России наибольшее количество очков в таблицу коэффициентов УЕФА

Российские клубы завершили свои выступления в текущем сезоне еврокубков. Последними из Лиги Европы выбыли «Ростов» и «Краснодар», уступившие «Манчестер Юнайтед» и «Сельте» соответственно.
В общей сложности в текущем сезоне Россия набрала 9,200 балла. «Ростов» принёс России больше всех очков — 15, «Зенит» — 12, «Краснодар» — 11,5, ЦСКА — 7, «Спартак» — 0,5. Эти очки делились на количество команд, выступавших в Лиге чемпионов и Лиге Европы от России.
Россия в любом случае завершит текущий сезон на шестом месте, и это позволит стране выставить по три команды в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2018/19.
Текущий рейтинг УЕФА
1. Испания — 101.856
2. Германия — 79.212
3. Англия — 74.391
4. Италия — 71.832
5. Франция — 54.999
6. Россия — 50.532
7. Португалия — 49.332
8. Украина — 42.633
9. Бельгия — 42.000
10. Турция — 38.800
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