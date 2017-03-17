Эррера: «Ростову» было нечего терять в матче с «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Этот результат вывел манкунианцев в 1/4 финала.
«Мы счастливы. Иногда такие матчи кажутся лёгкими, но на самом деле игра не была лёгкой. „Ростову“ было нечего терять. Они приехали сюда, чтобы пройти дальше. Мы контролировали игру, создали много голевых моментов в первом тайме. Но произошло то, что происходит в течение всего сезона — мы создаём много моментов, но не реализуем их, из-за чего нередко страдаем во вторых таймах. Однако сегодня мы сыграли очень-очень хорошо в ключевые моменты.
Мы пробились в четвертьфинал. Лига Европы — важный турнир для нас, потому что победа в нём даст возможность играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — сказал Эррера в интервью клубному телевидению «МЮ».