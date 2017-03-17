Экс-игрок ЦСКА Ласина Траоре подозревается в гендерном насилии

Бывший нападающий ЦСКА Ласина Траоре, защищающий ныне цвета хихонского «Спортинга», был вовлечён в неприятный инцидент со своей подругой, сообщает Marca.
Вернувшись домой с тренировки, он вступил с ней в словесную перепалку. Конфликт был настолько громким, что привлёк внимание соседей. Они несколько раз звонили в соответствующую службу, в результате чего к дому Траоре приехали три наряда полиции. Спор между игроком и его подругой завершился тем, что она уехала в гостиницу.
В «Спортинге» обеспокоились этим происшествием, и спортивный директор Нико Родригес даже приезжал в дом к игроку, чтобы говорить с полицейскими. Сам Траоре был не способен вести беседу на испанском языке.
Согласно некоторым источникам, игрок подозревается в гендерном насилии, однако представители «Спортинга» утверждают, что спор разгорелся по финансовым причинам.
В России Траоре защищал цвета таких клубов, как «Кубань» и «Анжи». В данный момент права на него принадлежат «Монако», в испанском клубе он играет на правах аренды.