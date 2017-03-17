Лапорт: Роналду? Имя соперников действует на меня не очень сильно

Защитник «Атлетика» из Бильбао Эмерик Лапорт отметил, что его команда способна обыграть мадридский «Реал» в предстоящем матче 28-го тура чемпионата Испании. Лапорта спросили, не страшит ли его противостояние с нападающим «Королевского клуба» Криштиану Роналду.
«Роналду? Нужно быть внимательным ко всем игрокам «Реала». Я уже играл несколько матчей против великих футболистов. Настраивался на борьбу одинаково. Имя соперников действует на меня не очень сильно. Я бы подписался под победой над «Реалом» со счётом 2:1», — приводит слова Лапорта Mundo Deportivo.
Игра между «Атлетиком» и «Королевским клубом» состоится 18 марта на поле баскского клуба.