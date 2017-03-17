Ракитич: Модрич звал в «Реал», а я считаю его способным играть в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал, что в своё время хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич звал его в «Королевский клуб». Это было в те времена, когда Ракитич защищал цвета «Севильи». Однако партнёр Модрича по сборной Хорватии предпочёл летом 2014 года стать игроком каталонского клуба.
«Модрич звал меня в «Реал», когда я играл в «Севилье». Мы очень дружны, я его уважаю как человека и футболиста. На своей позиции Модрич входит в число лучших игроков мира. А я, конечно, считаю его способным играть в «Барселоне», — приводит слова Ракитича Marca.