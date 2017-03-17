Недвед: «Ювентус» сыграет против «Барселоны» без страха

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед поделился мнением о жеребьёвке четвертьфинала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником туринского клуба стала «Барселона».
«Нас ожидает увлекательное противостояние с „Барселоной“, являющейся одной из самых известных команд в мире. Мы знаем, что являемся очень сильной командой и способны конкурировать с „Барсой“. „Ювентус“ стал лучше в сравнении с 2015 годом, когда уступил „Барселоне“ в финале Лиги чемпионов. Мы будем играть против соперника без страха.
Что касается того, что первый матч мы проведём дома, то я не думаю, что на таком уровне это играет большую роль. Команда должна быть готова сыграть на своём лучшем уровне на протяжении 180 минут или даже больше», — сказал Недвед.