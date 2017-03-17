Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы сезона-2016/17

В Ньоне состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги Европы, по её итогам стали известны пары, которые разыграют между собой путёвки в полуфинал.
Результаты жеребьёвки:
«Андерлехт» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Сельта» (Испания) — «Генк» (Бельгия)
«Аякс» (Нидерланды) — «Шальке-04» (Германия)
«Лион» (Франция) — «Бешикташ» (Турция).
Первые матчи состоятся 13 апреля, а ответные — 20 апреля. «Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию жеребьёвки. Команды, которые указаны первыми, первые матчи 1/4 финала проведут дома.