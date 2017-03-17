Маттеус: «Бавария» в паре против «Реала» является небольшим фаворитом

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал результаты жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов. По её итогам мюнхенскому клубу в соперники достался мадридский «Реал».
«На мой взгляд, в двух парах были сведены четыре сильнейшие команды: «Бавария» и «Реал», «Ювентус» и «Барселона». Футбол ждут потрясающие матчи.
Карло Анчелотти прав, когда говорит, что у «Баварии» и «Реала» нет особых секретов друг от друга. «Бавария» видится мне небольшим фаворитом. Она играет чуть более плотно», — цитирует Маттеуса пресс-служба УЕФА.