Бауса: Икарди нормально отреагировал на то, что я не вызвал его в сборную

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса объяснил, почему не вызвал форварда «Интера» Мауро Икарди на отборочные матчи ЧМ-2018 со сборными Чили и Боливии.
«Я сказал Мауро следующее: «Потерпи, если что-то случится с Игуаином или Пратто, я тебя вызову». Он нормально отреагировал, никаких проблем. Я сказал ему, что он может быть вызван в любой момент и что в команде ни у кого не возникнет каких-то проблем по этому поводу», — цитирует Баусу Football Italia.
На счету Икарди пока лишь один матч за сборную Аргентины, который состоялся 16 октября 2013 года. В матче отборочной кампании ЧМ-2014 с Уругваем (2:3) он провёл на поле семь минут. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 26 матчах за «Интер» в Серии А и забил 20 голов.