Селезнёв и Зинченко вызваны в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал список игроков, которые будут готовиться к гостевому отборочному матчу ЧМ-2018 с командой Хорватии. Встреча состоится 24 марта.
Вратари: Андрей Пятов («Шахтёр»), Никита Шевченко («Шахтёр»), Денис Бойко («Малага»).
Защитники: Александр Кучер («Шахтёр»), Ярослав Ракицкий («Шахтёр»), Иван Ордец («Шахтёр»), Богдан Бутко («Шахтёр»), Сергей Кривцов («Шахтёр»), Артём Федецкий («Дармштадт»), Николай Морозюк («Динамо» К), Николай Матвиенко («Карпаты»).
Полузащитники: Тарас Степаненко («Шахтёр»), Максим Малышев («Шахтёр»), Виктор Коваленко («Шахтёр»), Андрей Ярмоленко («Динамо» К), Сергей Сидорчук («Динамо» К), Виктор Цыганков («Динамо» К), Руслан Ротань («Днепр»), Александр Зинченко (ПСВ), Иван Петряк («Заря»), Евгений Коноплянка («Шальке-04»), Евгений Шахов (ПАОК), Руслан Малиновский («Генк»).
Нападающие: Артём Беседин («Динамо» К), Артём Кравец («Гранада»), Роман Зозуля («Бетис»), Евгений Селезнёв («Карабюкспор»).