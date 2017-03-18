Ерохин: в составе «Манчестер Юнайтед» грозно звучат практически все фамилии

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин прокомментировал проигрыш «Манчестер Юнайтед» на стадии 1/8 финала Лиги Европы. В Ростове команды сыграли вничью — 1:1, а на «Олд Траффорд» манкунианцы одержали минимальную победу (1:0) и вышли в четвертьфинал.
«Эмоции от результата, мягко говоря, не самые положительные. Все очень расстроены. Особенно из-за того, что во втором тайме у нас были реальные шансы отличиться — выйти вперёд или свести матч к дополнительному времени. К сожалению, не вышло… Будем двигаться дальше.
Мы же уже играли с „Манчестером“ в Ростове и после того матча осознали: всё возможно. Да, у них в составе есть Златан Ибрагимович и Поль Погба — у „Юнайтед“ грозно звучат практически все фамилии. Но мы не думали об этом, мы пытались играть в свой футбол. Конечно, в первой тайме пришлось очень много времени провести на своей половине поля, постоянно обороняться. Но мы выдержали все атаки соперника и ждали своего шанса. Во второй половине игры этих шансов мы дождались, но, увы, не смогли их реализовать.
Проиграть „МЮ“ на „Олд Траффорд“ не зазорно? Какая разница — „Манчестер Юнайтед“ это или любой другой клуб? Проигрывать всегда неприятно. Тем более в турнире на выбывание, в котором мы мечтали пройти как можно дальше», — приводят слова Ерохина «Известия».