Прудников: «Оренбург» — самая слабая команда в РФПЛ

Нападающий «Анжи» Александр Прудников прокомментировал победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 20-го тура РФПЛ. Прудников, начинавший сезон как раз в «Оренбурге», стал автором единственного гола в матче, отличившись на 79-й минуте.
«Это была выигрышная игра. Я считаю, что „Оренбург“ — это самая слабая команда в Премьер-Лиге, которую нужно побеждать. Тем более, играли дома, болельщики просили побед, а мы просим для себя поддержки. Гол забил не я, а все ребята, которые на протяжении 90 минут отдавали все силы. Я отыграл каких-то 30 минут.
„Оренбург“ слабее нас. С такими соперниками ты либо играешь намного лучше, либо подстраиваешься под них. Вот и вся история. Такие игры тоже нужны для становления команды», — приводит слова Прудникова «Советский спорт».
Отметим, что гол в ворота «Оренбурга» стал для 28-летнего Прудникова первым почти за год. В последний раз до этого он забивал в апреле 2016 года, когда выступал за «Амкар».
«Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, на семь очков опережая «Оренбург», идущий 13-м.