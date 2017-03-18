Анчелотти хочет оставить Комана в «Баварии» на следующий сезон

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти выразил нежелание расставаться с французским нападающим Кингсли Команом, который выступает за мюнхенцев на правах аренды из «Ювентуса». Арендное соглашение между «Баварией» и «Ювентусом», срок которого истекает в конце нынешнего сезона, предусматривает возможность выкупа Комана за € 21 млн
«У него было много физических проблем, но теперь он восстановился, и мне хотелось бы, чтобы он остался у нас и в следующем сезоне», — приводит слова Анчелотти TuttoJuve.
В текущем сезоне Коман провёл в Бундеслиге 12 матчей и стал автором 2 голов.