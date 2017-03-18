Лепёхин: между «Спартаком» и «Локомотивом» нет пропасти в классе

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».
«Остановить «Спартак» будет трудно, команда сейчас очень мотивирована и сделает всё возможное, чтобы сохранить лидерство. Впрочем, «Локомотив» — крепкая команда, так что всё возможно.
Самедов в этом матче сыграет свою роль. Сколько матчей с ним помню, во всех он был собран и мотивирован. Я бы сказал, это одно из его самых положительных качеств, и я не думаю, что против «Локомотива» что-то изменится. Про Ари говорить труднее. Не знаю, забьёт ли он. Любой гол – это отчасти везение, стечение обстоятельств, и каждый матч эти обстоятельства могут меняться. В любом случае могу сказать, что любой футболист против своего бывшего клуба выкладывается сильнее обычного.
Итоговый счёт матча предсказать сложно. Думаю, голов будет не много. Может быть, больше одного, но голевой феерии я бы не ждал – такие матчи всегда очень сложно проходят. Повторюсь, встречаются команды равного уровня, тут нет большой пропасти в классе, мастерстве, поэтому матч будет напряженным и ничейным», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Животнёвым.
Матч «Локомотив» — «Спартак» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.