Пьюлис: у меня такое чувство, что Венгер хочет умереть тренером «Арсенала»

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Тони Пьюлис перед домашним матчем 29-го тура АПЛ с «Арсеналом» (18 марта) выразил мнение, что наставник «канониров» Арсен Венгер не планирует покидать свой пост.
«У меня такое чувство, что Арсен, скорее всего, хочет умереть тренером „Арсенала“. Венгер — человек футбола, и я полагаю, что руководство „Арсенала“ полностью ему доверяет. Он войдёт в историю как величайший тренер «Арсенала». Думаю, он хочет управлять командой ещё пять-шесть лет.
Я считаю, что он отличный менеджер, потому что Арсен добился фантастических успехов. Он до сих пор управляет одним из величайших клубов Европы, и они могут финишировать в четвёрке лучших и выиграть Кубок Англии. Это было бы потрясающе», — цитирует Пьюлиса Goal.