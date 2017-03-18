Клопп признался, что считает себя идеальным тренером для «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что считает себя наиболее подходящим тренером для мерсисайдцев.
«Я всегда думаю об альтернативах: есть ли кто-нибудь, кто мог бы сделать это лучше? Если бы я знал кого-то, кто мог бы сделать мою работу лучше меня, то меня бы здесь не было. Нам надо достичь поставленной цели. Сколько времени это займёт? Понятия не имею.
Я чувствую, что болельщики по-прежнему считают меня подходящим тренером, потому что мы чувствуем доверие и веру. Мы должны использовать это, но вокруг нас много очень мастеровитых команд. Дело не только в том, что мы хотим этого больше или дольше, это не делает титул более вероятным. Мы должны быть лучше — над этим мы и работаем», — цитирует Клоппа Sky Sports.