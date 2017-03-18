«Сток Сити» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00

В субботу, 18 марта, в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа» состоится матч 29-го тура АПЛ между «Сток Сити» и «Челси». Встреча начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сток Сити» — «Челси».
Встречу 18.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Энтони Тейлором.
Ранее друг с другом команды встречались 98 раз. 46 раз победу праздновали футболисты «Челси», 23 матча завершилось вничью, и 29 раз сильнее оказывались игроки «Сток Сити». Последняя встреча между ними состоялась в декабре 2016 года и завершилась победой «Челси» со счётом 4:2.