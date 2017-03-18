«Атлетик Б» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:15

В субботу, 18 марта, в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» состоится матч 28-го тура Примеры между «Атлетиком Б» и «Реалом». Встреча начнётся в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик Б» — «Реал Мадрид».
Встречу 18.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Сантьяго Хайме.
Ранее друг с другом команды встречались 171 раз. 88 раз победу праздновали футболисты «Реал Мадрида», 32 матча завершились вничью, и 51 раз сильнее оказывались игроки «Атлетика Б». Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 и завершилась победой «Реала» со счётом 2:1.