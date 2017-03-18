Гаджиев: клубы с политикой, как у «Амкара», не ставят задачи выйти в еврокубки

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после гостевого поражения от «Томи» (0:1) в матче 20-го тура РФПЛ рассказал, ставит ли клуб перед собой задачу выйти в еврокубки.
«За еврокубковую зону борются много команд: «Ростов», «Краснодар», «Рубин», «Локомотив» недалеко… Такие задачи ставить должен перед собой клуб. Но для этого надо приобретать квалифицированных игроков или сохранять тех, кого вырастили. Мы не можем себе позволить ни того ни другого. Команды, которые строят свою политику таким образом, как мы, обычно не ставят такие задачи. Мы ставим задачи, связанные с локальными вещами, – повышать свой уровень подготовленности, играть как можно лучше в каждом матче. Иногда это удаётся, иногда, к сожалению, нет», — цитирует Гаджиева пресс-служба пермяков.
«Амкар» располагается на шестом месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги.