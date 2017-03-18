Горшков: жаль, что Адвокат решил завершить карьеру, но такова жизнь

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал решение Дика Адвоката завершить тренерскую карьеру по окончании этого сезона.
«Адвокат запомнился мне как открытый, справедливый и честный наставник. Дик всегда работал на результат, поэтому и достиг лучших результатов с «Зенитом». Желаю ему здоровья и всего наилучшего в дальнейшем. Очень жаль, что Адвокат решил уйти, очень уважаю этого тренера. Но такова жизнь», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.
Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год, с которым выиграл РФПЛ и Суперкубок страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год работал главным тренером сборной России. Последние месяцы своей тренерской карьеры голландец проводит в турецком «Фенербахче».