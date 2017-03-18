Петраков: может быть, победа над «Амкаром» немного окрылит игроков «Томи»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков выступил на пресс-конференции после домашней победы над «Амкаром» (1:0) в матче 20-го тура РФПЛ.
«Вначале хотел бы поздравить наших болельщиков с победой, большое спасибо нашим службам во главе с агрономом, которые смогли подготовить поле, на котором можно играть и показывать содержательный футбол. Чтобы сделать такое поле в этот период — это дорого стоит.
Если разделить игру на два тайма, то первым я доволен. Мяч забили и достаточно неплохо играли во всех линиях, неплохие подходы были. Во втором тайме, может быть, чисто психологически в последние 25–30 минут начали удерживать преимущество. Этого делать нельзя. Но я понимаю, от чего это зависит. Команды, которые готовятся к чемпионату, проходят три сбора, а мы прошли с пацанами нашими один сбор. Хорошо, что эти 60-65 минут выдержали. На данном этапе это неплохо.
Конечно, полное преимущество было у «Амкара», мы сыграли без каких-то грубых ошибок, Лёша Солосин помог в каких-то моментах. Молодцы. Вцепились в результат и довели до победного конца. Может быть, сейчас это немного их окрылит, но нам ещё очень много надо работать во всех моментах», — заявил Петраков на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальном сайте «Томи».