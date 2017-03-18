Каррера: «Спартаку» нужно было играть быстрее в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в 20-м туре РФПЛ.
«Мы играем так, как позволяет нам соперник. В первом тайме пытались разыгрывать мяч, медленно его передвигали. Конечно, надо было играть быстрее. «Локомотив» грамотно оборонялся», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Антон Матвеев.
«Локомотив» набрал 27 очков и занимает 10-е место в таблице РФПЛ. Идущий на первой позиции «Спартак» (45) увеличил отрыв от ЦСКА и «Зенита» до 9 баллов, но «армейцы» и сине-бело-голубые ещё не играли в этом туре.