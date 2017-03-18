«Локомотив» — «Спартак» — 1:1. Видеообзор матча

В матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). На 41-й минуте Ари вывел вперёд в счёте хозяев поля, а на 52-й полузащитник «Спартака» Квинси Промес помог красно-белым уйти от поражения.
«Локомотив» набрал 27 очков и занимает 10-е место в таблице РФПЛ. Идущий на первой позиции «Спартак» (45) увеличил отрыв от ЦСКА и «Зенита» до 9 баллов, но «армейцы» и сине-бело-голубые ещё не играли в этом туре.
Видеообзор матча «Локомотив» — «Спартак» можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.