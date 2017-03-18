Канунников: «Рубину» немного не хватает наглости в атаке

Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился мнением о матче 20-го тура РФПЛ с «Уралом» (0:1).
«Проиграли. Заслуженно, незаслуженно… Хотел бы поздравить «Урал» с хорошей игрой, с победой. Всю игру они здорово действовали, у них были хорошие моменты, атаки. У нас тоже были — в частности, у меня в начале матча. Забей мы первыми, не знаю, как бы всё повернулось.
Конечно, в атаке немного не хватает наглости. Сыграли четыре матча, и два забитых мяча — это не есть хорошо. Будем работать дальше. Нам скоро вновь с ними встречаться, поэтому тщательно разберём игру, будем готовиться», — цитирует Канунникова официальный сайт «Рубина».