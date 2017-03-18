Ибрагимович: Моуринью манипулирует тобой так, что выкладываешься на 200%

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович объяснил, почему решился на переход в АПЛ.
«По ходу карьеры бывают такие моменты, когда спрашиваешь себя, стоит ли продолжать или лучше заняться чем-то другим. „МЮ“ — это вызов. Задача — изменить историю клуба, у которого за плечами и так легендарная история. Чтобы повысить свой уровень, я должен был приехать в Англию и доказать всем, что я еще на многое способен. Если я смогу победить, это будет означать, что я хорошо выполнил свою работу.
Тем более я уже знал Жозе Моуринью и знал, чего он хочет. Он говорит прямо в лицо, если его что-то не устраивает. Он манипулирует тобой так, что выкладываешься на 200 процентов. Это то, что мне было нужно в моем возрасте. Я мог бы поехать в Китай и заработать много денег. Но мне нужен был новый вызов, который мотивировал бы меня», — сказал Ибрагимович в интервью Fox Sports Italia.