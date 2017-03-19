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Гвардиола: моя тренерская карьера — исключение из правил, я — исключительный

19 марта 2017, воскресенье. 02:48. Футбол
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что на протяжении всей тренерской карьеры не оставался без трофеев, несмотря на то, что никогда не обещал их.

«Думаю, что другие тренеры по итогам сезона могут оставаться без трофеев. Это нормальная ситуация для мирового футбола. Исключением из правил является моя карьера. Извините, но я исключительный.

Поэтому, мы, конечно же, нацелены на титулы. Все хотят побеждать. Ради этого мы боремся, выходим на поле. Мы улучшаем свою игру и в следующем сезоне вернётся за титулами.

Хозяин клуба, президент, спортивный директор — все они должны решить, что лучше для команды. Многое зависит от результатов. Если мы не завоёвываем трофеи, то руководство решает мою дальнейшую судьбу. Если результаты скудны, они говорят тренеру „Прощай“.

Я приехал в Манчестер не за весельем и хорошей игрой, я хочу побеждать. Я был бы рад участию команды в жеребьёвки Лиги чемпионов. Это естественно. Но порой такое случается у любого тренера, что победы не приходят.

Я попытаюсь сделать из этого выводы, поговорить с близкими людьми и в следующем сезоне сделать команду сильнее. Сейчас нам остаётся бороться за место в зоне Лиги чемпионов в АПЛ и готовиться к полуфиналу Кубка Англии.

Люди верят, что стоит прийти Пепу, команда начнёт легко выигрывать титулы, но они ошибаются. Я никогда не говорил, что завоюю один трофей, два или три. Я не говорил подобного ни в „Барселоне“, ни здесь. Я обещал работу, но никогда в своей жизни не обещал титулы.

Даже после того, как пришёл в „Баварию“ следом за Юппом Хайнкесом и завоёванным им треблом. Никогда. Только работа. Уверенность в том, что команда будет играть так, как я хочу — это единственное, что у меня есть», — цитирует Гвардиолу The Telegraph.

За четыре года работы в «Барселоне» Гвардиола завоевал с клубом 14 трофеев, в числе которых — три победы в Примере и две — в Лиге чемпионов. Вместе с «Баварией», которую испанец тренировал три сезона, он завоевал семь титулов, трижды став чемпионом Германии.
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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