Кандрева: мы разочарованы, «Интер» хотел продлить свою победную серию

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева поделился впечатлениями от выездного матча 29-го тура чемпионата Италии, в котором миланская команда встречалась с «Торино». Встреча завершилась ничьей — 2:2.
«Это разочарование, так как мы хотели продолжить нашу победную серию до трёх игр. У нас было так много шансов, чтобы в итоге одержать победу, но у нас не вышло. Трудно проанализировать то, что у нас не получилось, но мы, конечно, пропустили два гола, которые были не присуще нашей команде.
Мы должны извлечь уроки из этих ошибок. Мы заплатили высокую цену за свои ошибки в этой встрече», — цитирует хавбека Sky Sport Italia.