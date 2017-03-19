«Мидлсбро» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:00

В воскресенье, 19 марта, в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд» состоится матч 29-го тура АПЛ между «Мидлсбро» и «Манчестер Юнайтедом». Встреча начнётся в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Мидлсбро» — «Манчестер Юнайтед».
Встречу 19.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Джонатаном Моссом.
Ранее друг с другом команды встречались 125 раз. 63 раза победу праздновали футболисты «Манчестер Юнайтед», 29 матчей завершилось вничью, и 33 раза сильнее оказывались игроки «Мидлсбро». Последняя встреча между ними состоялась в декабре 2016 года и завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.