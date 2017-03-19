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Бывший президент «Бордо» после победы над «Монпелье» зажёг файер

19 марта 2017, воскресенье. 12:10. Футбол
Бывший президент «Бордо» Жан-Луи Трио во время домашнего матча 30-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» зажёг на трибуне файер, сообщает France Football.

«Бордо» разгромил «Монпелье» со счётом 5:1, а после окончания встречи Трио, поднялся на трибуну с активными фанатами хозяев и зажёг пиротехнику.

Трио являлся президентом «Бордо» с 1996 года, а ушёл с этого поста 9 марта нынешнего года. За годы его правления команды дважды становилась чемпионом Франции.

Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».
Источник: France Football Сообщить об ошибке
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Бордо Монпелье
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