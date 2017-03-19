Хьюз: по тому, как «Челси» праздновал, было видно, что «Сток» боролся на равных

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз прокомментировал поражение от «Челси» (1:2) в 29-м туре АПЛ.
«Мы крайне разочарованы, поскольку игра не принесла нам очков. В концовке мяч отскочил удачно для «Челси», и они забили победный гол. Матч был равным.
«Челси» станет чемпионом. По тому, как соперник праздновал, было видно, что «Сток Сити» боролся на равных. Мы не сдавались, двигали мяч. Игра получилась динамичной. Наша команда выложилась по полной, я не могу критиковать футболистов», — цитирует Хьюза BBC Sport.